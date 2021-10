Am 30.09.2021 gegen 15:00 Uhr entwendeten zwei Männer (26/40 aus

Serbien) eine Whisky-Flasche und eine Zigarettenpackung aus einem

Kiosk an der Josefstraße in Styrum. Der Verkäufer (48) verfolgte die

beiden und versuchte sie festzuhalten. Die Männer schlugen auf ihn

ein und verletzten ihn dabei leicht.

Eine Polizeistreife nahm beide Männer nach kurzer Flucht fest.

Anzeige wurde erstattet, die Ermittlungen dauern an.

