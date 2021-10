Oft bringt der berühmte "Kommissar Zufall" die Polizisten auf eine heiße Spur. Gestern Nachmittag (6.10.) war es ein junger Kommissar aus Duisburg. Als der privat in Oberhausen unterwegs war, beobachtete er im Bereich der Goebenstraße/ Helmholtzstraße mehrere Jugendliche, die dort mit einem verbotenen Elektroimpulsgerät hantierten.

Die schnell eingetroffenen Streifenwagenbesatzungen wurden von dem aufmerksamen Kommissar mit einem weiteren Hinweis empfangen. Er hatte gesehen, wie die drei Jugendlichen in eine Sportsbar auf der Helmholtzstraße gegangen waren.

Die Polizisten trafen die 16-jährigen Jugendlichen tatsächlich dort an. Einer spielte an einem Glücksspielautomaten. Mit einem gefälschten Lichtbild-Dokument (Geburtsjahr verändert) war er in das Lokal gelangt und wollte damit wohl auch die Polizisten täuschen. Die fielen darauf aber selbstverständlich nicht herein, sondern leiteten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Das Elektroimpulsgerät fanden die Polizisten bei den Jugendlichen zwar nicht. Eindeutige Hinweise in dem Lokal begründeten aber den Tatverdacht der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels gegen drei 21, 40 und 59-jährige Männer (türkisch / irakisch / ungeklärt).

Die Polizisten stellten im weiteren Verlauf insgesamt sechs Glücksspiel- und einen Wettautomaten sowie Auflistungen von Bargeldauszahlungen, eine größere Menge Bargeld und eine geladene Gasdruckpistole ohne PTB-Zeichen sicher.

Die Spezialisten vom Oberhausener KK12 werten die Beweismittel jetzt akribisch aus und veranlassen weitere Ermittlungen.