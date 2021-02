Die Fahrradsaison hat noch nicht begonnen. Allerdings sind schon viele Radfahrer unterwegs. Das führt gerade zu Jahresbeginn immer wieder auch zu vermeidbaren Unfällen.

Ein Mädchen (11 Jahre alt) ist gestern, am 22.02.2021 gegen 16:00 Uhr auf dem Bürgersteig der Straße Hoher Ring in Oberhausen Königshardt gefahren. Zwischen zwei geparkten Autos wollte sie schließlich auf die Straße fahren.

Beim Lenken löste sich allerdings der Lenker und sie stürzte gegen eines der geparkten Autos. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Gerade im Frühjahr, nach der Auswinterung des Rades ist auf viele Dinge zu achten. Eine technische Überprüfung des Rades ist dabei, wie dieser Unfall zeigt, sehr wichtig. Auf jeden Fall sollten Bremsen, Lenkung, Räder, Reifen und Licht intensiv kontrolliert werden. Schrauben können vorsichtshalber nachgezogen und Verschleißteile ausgetauscht werden.

Im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern sind Radfahrer auch relativ ungeschützt unterwegs und daher bei Unfällen stark verletzungsgefährdet. Ein Helm und geeignete Kleidung kann Schlimmeres verhindern.

Für alle anderen Verkehrsteilnehmer gilt: Helfen Sie mit, achten Sie besonders auf Zweiradfahrer. Das aufmerksame und vorausschauende Fahren im Straßenverkehr verhindert Unfälle und schwere Verletzungen.

Fahren Sie bitte vorsichtig! Immer!