Am 27.09.2021 gegen 01:00 Uhr hat ein Atemalkoholtest bei einem Autofahrer (38) aus Litauen einen Wert von über 1,8 Promille ergeben.

Der Mann war in der Innenstadt unterwegs und wurde im Bereich der Linsingenstraße angehalten. Nach der Durchführung des Alkoholtests wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Einen Nachweis über den Besitz des Fahrzeugs konnte der Mann ebenfalls nicht führen, daher wurde das Fahrzeug sichergestellt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Aufgrund der Alkoholisierung und sprachlicher Barrieren konnte der Sachverhalt bisher nicht vollständig geklärt werden. Die Ermittlungen dauern an.