Am 27.01.2020 hat die Polizei Oberhausen am Vormittag eine Lasermessstelle auf der Brinkstraße eingerichtet. In der 30 Km/h Zone wurde kurz darauf ein 26 Jahre alter Fahrer mit 81 Km/h gemessen!!!!

Obwohl ihn für die Überschreitung der Geschwindigkeit von 48 Km/h ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot erwartet, fand er die ganze Geschichte eher amüsant.

Da er schon länger nicht mehr geblitzt worden ist, wurde es wohl mal wieder Zeit, gab er an.

Da außerdem der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine zusätzlich Blutprobe angeordnet.