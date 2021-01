Fünf Geschäftseinbrüche und eine Unterschlagung werfen die Ermittler vom Oberhausener Einbruchskommissariat (KK22) einem 39-jährigen Oberhausener vor. Bereits am Freitag (16.1) klickten die Handschellen bei dem Tatverdächtigen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Oberhausen Haftbefehl gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall sowie Unterschlagung.

Die Ermittler waren dem Täter auf die Schliche gekommen, nachdem Überwachungskameras einer Firma seine Taten aufgezeichnet hatten. Zum Jahreswechsel war er in drei aufeinanderfolgenden Nächten in eine Firma auf der Hansastraße eingebrochen, die er bereits im November/Dezember 2020 zwei Mal heimgesucht hatte.

In der Nacht zum 31.12.20 brach er dort erneut eine Tür auf, um dann im Bürogebäude der Firma wenig zimperlich nach Wertsachen zu suchen. In den Büros hinterließ er dabei eine Spur der Verwüstung. Auch in der darauffolgenden Silvesternacht stattete er dem Unternehmen einen weiteren Besuch ab, ebenso eine Nacht später (1./2.1.).

Seine Beute hortete er nach den Einbrüchen in seiner Wohnung und den Kellerräumen. Diese wurden durch die Polizeibeamten durchsucht. Zum Abtransport des Diebesgutes, insbesondere Baumaschinen und Geräte, benötigten die Ermittler mehrere Säcke.

Ob der Tatverdächtige auch für weitere ähnlich gelagerte Delikte in Oberhausen verantwortlich ist, prüfen die Ermittler jetzt mit Hochdruck.