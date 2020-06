Laut Zeugenaussagen ereignete sich am Montag, 15.06.20, gegen 11:00 Uhr, auf dem Parkplatz des Baumarktes Hornbach am Brammenring ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Beim Rückwärtsausparken touchierte dieser einen geparkten Pkw. Die Zeugen fuhren hinter dem Unfallverursacher her, um ihn auf den Zusammenstoß aufmerksam zu machen, konnten ihn aber nicht mehr einholen. Bei der Rückkehr zum Parkplatz, stand auch der beschädigte Pkw nicht mehr auf dem Parkplatz.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nunmehr nach weiteren Zeugen und dem Halter des beschädigten Fahrzeugs.

Melden Sie sich bitte unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.