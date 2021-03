Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag (19./20.3.) auf der Harkortstraße in Oberhausen Klosterhardt.

Gegen 02.00 Uhr hörte eine Anwohnerin ein lautes Reifenquietschen und unmittelbar danach einen lauten Knall. Beim Blick aus dem Fenster sah sie einen PKW BMW, der vor einen auf dem Gehweg stehenden Baum gefahren war. Die drei Fahrzeuginsassen stiegen aus dem Fahrzeug aus und verließen torkelnd die Unfallörtlichkeit. Eine Person montierte vorher noch die Kennzeichen des Fahrzeugs ab.

Trotz intensiver Fahndung mit allen zur Verfügung stehenden Polizeistreifen, konnten die flüchtigen Personen nicht angetroffen werden.

Es handelt sich um drei männliche Personen im Alter von ca. 18 Jahren, ca. 175 - 180 cm groß, kurze schwarze Haare. Eine Person war mit einem dunkelblauen T-Shirt bekleidet, eine weitere trug ein kariertes Flanellhemd.

Der schwer beschädigte PKW wurde sichergestellt, ebenso ein von einem der Beteiligten verlorenes Mobiltelefon. Die weiteren Ermittlungen werden im Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen durchgeführt.

Zeugen oder Personen, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Oberhausen unter 0208 8260 oder per Email an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.