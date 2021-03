Am Samstag (20.3.) wurde der Polizei gegen 21.00 Uhr eine Ruhestörung durch eine Party mit überlauter Musik auf der Edmundstraße in Oberhausen-Buschhausen gemeldet. Die eingesetzten Polizisten trafen in der (Ferien-)Wohnung auf 10 Personen, die einen Geburtstag feierten und die Wohnung zu diesem Zweck angemietet hatten.

Die Feier wurde aufgelöst, gegen die anwesenden Personen, sowie gegen den Vermieter wurden Bußgeldverfahren wegen Verstöße gegen die Corona-Schutzvorschriften eingeleitet.