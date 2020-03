Mit einem Transporter fuhr am Samstag (28.03.), gegen acht Uhr früh, ein 22-Jähriger die Buschhausener Straße in Fahrtrichtung Buschhausen entlang. Als er schließlich nach rechts in eine Grundstückszufahrt abbog, übersah er einen Fahrradfahrer, der auf dem rechten Radweg in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Der 52-jährige Radfahrer bremste derart stark ab, dass er über den Lenker zu Boden stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Vermutlich haben sich die beiden Unfallbeteiligten durch zwei am Fahrbahnrand geparkte Transporter nicht gesehen.