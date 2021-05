Am Pfingstsonntag, 23. Mai, gegen 0.45 Uhr, trat ein 23-jähriger Mann an mehreren geparkten PKWs die Außenspiegel in der Katharinenstraße ab. Sein Weg ging weiter über die Margaretenstraße. Auch hier beschädigte der alkoholisierte junge Mann Autos und eine Haustür.

Da dieses Randalieren nicht geräuschlos, sondern lautstark stattfand, wurden Anwohner auf den Mann aufmerksam und informierten den Notruf der Polizei - und tatsächlich konnten sie auch den stark alkoholisierten Randalierer bis zum Eintreffen der Polizei-Einsatzkräfte auf der Bonmannstraße festhalten.

Insgesamt wurden nach bisherigen Erkenntnissen neun Pkw und eine Hauseingangstür beschädigt. Der Täter konnte sich nicht ausweisen und machte unterschiedliche Angaben zu seinen Personalien. Um seine Identität festzustellen wurde er zur Polizeiwache transportiert und verblieb anschließend zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.