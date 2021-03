07.03.2021

Gestern, am Sonntag, dem 07.03.2021 gegen 23:30 Uhr ist ein verdächtiger Fußgänger (26) an der Mülheimer Straße kontrolliert worden. Bei ihm fand sich Cannabis in einem Rucksack.

Gegen 0:00 Uhr kontrollierte eine Streife an der Ecke Holtener Straße/Postweg in Sterkrade einen jungen Autofahrer (19). Bei einem Drogentest wurde Cannabiskonsum festgestellt. Eine Blutprobe wird ein genaues Ergebnis liefern, Anzeige wurde erstattet.

06.03.2021

Am 06.03.2021 sind gleich drei Autofahrer bei Verkehrskontrollen in Oberhausen aufgefallen. Bei allen reagierte der Drogentest positiv.

Ein Autofahrer (24) ist gegen 01:00 Uhr im Bereich Danziger Straße angehalten worden. Der Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis.

Gegen 02:30 Uhr ist ein Mann (36) nach seiner Fahrt auf der Mülheimer Straße positiv auf Amphetamine getestet worden.

Auf der Fernewaldstraße in Königshardt um circa 03:00 Uhr ist ein Autofahrer (36) ebenfalls positiv getestet worden. Auch beim ihm reagierte der Test auf Amphetamine.

Allen Fahrern wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und gegen alle wurden Anzeigen erstattet.

05.03.2021

Am Freitag, den 05.03.2021 gegen 20:00 Uhr hat eine Oberhausener Polizeistreife bei einer Verkehrskontrolle auf der Bahnhofstraße in Oberhausen Sterkrade festgestellt, dass ein Mann (29) unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Auto gefahren ist. Ein Drogentest vor Ort verlief positiv auf Cannabiskonsum. Eine Blutprobe wurde entnommen und Anzeige erstattet.