Seit Montag (1.3.) beschäftigte Tierschützer und Anwohner eine Taube in einem leerstehenden Ladenlokal in der Oberhausener Innenstadt. Mehrere Versuche die Taube aus ihrem "Gefängnis" zu befreien scheiterten.

Anwohner wussten zu berichten, dass am Mittwoch, 03.03.2021, noch im Ladenlokal gearbeitet wurde. Hausmeister, Hausverwaltung oder Eigentümer konnten durch die Polizei bisher nicht ermittelt werden. Ein bereits am Freitagmorgen (5.3.) gelaufener Einsatz mit Feuerwehr und Polizei wurde abschließend bearbeitet und durch die Einsatzkräfte der Polizei abgemeldet, dass sich das Ordnungsamt um die Tierrettung kümmern werde.

Heute Morgen erreichte die Polizei Oberhausen erneut ein Anruf zur Tierrettung. Die Taube sei immer noch im Ladenlokal und Niemand habe sich gekümmert. In einem weiteren Versuch, am heutigen Morgen, stellte die Leitstelle der Polizei Oberhausen einen Kontakt zwischen dem Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes der Stadt Oberhausen und einer besorgten Bürgerin, die sich telefonisch an die Polizei gewandt hatte, her.

Im Glauben hier richtig zu handeln, rief die Bürgerin erneut bei der Polizei an und brachte ihr Unverständnis über die Begründung der Mitarbeiterin zum Ausdruck. Sinngemäß wurde sie mit den Worten, "man habe in Zeiten Corona Wichtigeres zu tun, als eine einzelne Taube zu retten", vertröstet.

Mit der Vorsitzenden des Taubenschutzvereins, die ihrerseits das Anliegen zur Rettung der Taube vorgetragen hatte, wurde vereinbart, die Tierrettung heute final herbeizuführen.

Mit einem durch die Polizei beauftragten Schlüsseldienst wurde die Lokalität geöffnet, das Tier gerettet und in die Obhut des Taubenschutzvereins übergeben.

A.R.