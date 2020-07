Teure Lektion für einen Lkw-Fahrer

Mit einer fadenscheinigen Erklärung, versuchte ein Lkw-Fahrer sich am Donnerstag (23.07.) rauszureden. Der 39-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen war gegen 14 Uhr auf der Buschhausener Straße unterwegs, als Polizisten ihn im Rahmen einer Verkehrskontrolle anhielten. Beim Auslesen der Fahrerkarte der letzten vier Wochen wurden an 20 Tagen teils erhebliche Verstöße gegen Tageslenkzeiten und Tagesruhezeiten festgestellt. Seine Antwort dazu lautete, dass er sich mit den Vorschriften nicht so gut auskenne. Diese Lektion fällt recht teuer aus: Das Bußgeld für die Verstöße beträgt für den Fahrer 900 Euro und für den Unternehmer 2.700 Euro.