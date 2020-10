Am 01.10.2020 gegen 19:30 Uhr ist es an der Hermann-Albertz-Straße in Oberhausen Stadtmitte zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Autofahrer einem Fußgänger über den Fuß rollte. Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen sucht Zeugen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Zu dem Unfall kam es, da der Autofahrer eine Fahrzeugschlange rechts überholte und zum Teil dabei über den Gehweg fuhr.