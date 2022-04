Krisenstab Oberhausen: Aktuelle Informationen von Freitag, 1. April 2022 (Stand 9 Uhr)



Vier weitere Todesfälle

Bedauerlicherweise gibt es im Zusammenhang mit Corona vier weitere Todesfälle zu beklagen. Bei den verstorbenen Personen handelt es sich um drei Männer im Alter von 58, 69 und 86 Jahren sowie um eine Frau im Alter von 90 Jahren.

Hinweis: Nach dem Infektionsschutzgesetz finden Eingang in die Zählung der Todesfälle sowohl Personen, die an Corona verstorben sind, als auch solche, die mit Corona gestorben sind. Das Robert Koch-Institut nimmt als Bundesbehörde für Infektionskrankheiten hier keine Unterscheidungen vor.

Die aktuellen Zahlen

7-Tage-Inzidenz Oberhausen: 913,3 (915,7)

7-Tage-Inzidenz NRW: 1.288,2 (1.314,7) (Quelle: www.lzg.nrw.de) = Anzahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen

7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz NRW: 7,24 (7,03) (Quelle: www.lzg.nrw.de) = Anzahl der in den vergangenen 7 Tagen in die Krankenhäuser eingewiesenen Covid-Patienten pro 100.000 Einwohner

Infizierte Personen: 7.416 (7.329)

Todesfälle: 452 (448)

Genesene Personen: 35.564 (35.206)

Gesamtzahl infizierte Personen (mit den Todesfällen) seit Ausbruch: 43.432 (42.983)

Covid-Patienten in Krankenhäusern

Im Krankenhaus: 80 (85) Personen; davon befinden sich 5 (7) Personen auf der Intensivstation, 0 (0) Person muss beatmet werden.

Impf- und Testangebote

Alle Informationen zu den Themen Impfen und Testen finden interessierte Bürgerinnen und Bürger auf den folgenden Seiten der Stadt Oberhausen: www.oberhausen.de/impfen und www.oberhausen.de/testen.

Impfungen – Anzahl in Oberhausen (Stand 30. März 2022)

Erstimpfungen in Arztpraxen: 73.231

Zweitimpfungen in Arztpraxen: 76.710

Auffrischungsimpfungen in Arztpraxen: 128.018

Erstimpfungen Impfzentrum, mobil und andere: 84.343

Zweitimpfungen Impfzentrum, mobil und andere: 78.463

Erstimpfungen durch COVID-19 Impfeinheit (KoCI): 4.234

Zweitimpfungen durch COVID-19 Impfeinheit (KoCI): 5.182

Auffrischungsimpfungen durch COVID-19 Impfeinheit (KoCI): 44.661

Erstimpfungen mit Novavax: 82

Zweitimpfungen mit Novavax: 54

Gesamtimpfungen: 494.842

Hinweis: Die Zahlen der durchgeführten Impfungen in den Oberhausener Arztpraxen und bei mobilen Impfungen werden in der Regel einmal in der Woche aktualisiert und veröffentlicht.

Schulen und Kindertageseinrichtungen

Anzahl der Schulklassen sowie Kindergartengruppen, für die nach einem Corona-Ausbruch auf Grundlage des geltenden Infektionsschutzgesetzes ein aktuelles Betretungsverbot gilt:

Schulkassen: 7 (6)

KTE-Gruppen: 7 (9)

Corona-Hotline Stadt Oberhausen – 0208 825-7777

Anrufe am Donnerstag, 31. März: 15

Montag bis Donnerstag: 7 bis 17 Uhr

Freitag: 7 bis 14 Uhr

Bürgertelefon des Landes NRW – 0211 9119-1001

Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr

Samstag: 9:30 bis 18 Uhr

E-Mail: corona@nrw.de

Hinweis: In Klammern stehen die Zahlen vom Vortag.