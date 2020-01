Bei einer Verkehrsunfallflucht, am 22.01.2020 gegen 8:30 Uhr an der

Virchowstraße, sind eine junge Mutter (29) und ihr Junge (4)

angefahren und leicht verletzt werden. Beide begaben sich selbständig

in ärztliche Behandlung.

Bei dem geflüchteten Fahrzeug soll es sich um ein blaues Auto mit

einem männlichen Fahrer handeln, auf dem Beifahrersitz saß

anscheinend eine Frau.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen

unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

