Kurz vor Mittag bemerkte eine wachsame Anwohnerin gestern (3.12.) verdächtige Geräusche im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf der Stöckmannstraße. Als sie sich bemerkbar gemacht hatte, verließen zwei ungebetene "Besucher" fluchtartig das Haus. Die sofort alarmierten Polizisten fanden an der Wohnungstür eines Nachbarn Einbruchsspuren.

Das Eindringen der Kriminellen in die Wohnung ist auch in diesem Fall wohl wieder einmal durch die wachsame Nachbarin vereitelt worden.

In der vergangenen Woche scheiterte in Oberhausen sechs von insgesamt acht angezeigten Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen oder wachsamen Nachbarn. In einem dieser Fälle untersuchen die Ermittler, ob der angezeigte Sachverhalt sich so zugetragen haben kann.

Auch wenn in Oberhausen über 40 % aller Wohnungseinbrüche an gut gesicherten Fenstern und Türen scheitern, können wachsame Nachbarn und Anwohner mindestens ebenso wirkungsvoll sein, wenn sie bei JEDER verdächtigen Wahrnehmung SOFORT per Notruf 110 die Polizei informieren.

Wie in jedem Jahr sind Einbrecherbanden in den Monaten vor und nach Weihnachten besonders oft unterwegs. Auch wenn Polizisten ständig in Oberhausen auf Streife sind und nach Kriminellen Ausschau halten, brauchen sie die Unterstützung und Aufmerksamkeit aller Oberhausenerinnen und Oberhausener.

Jetzt sind drei Dinge wieder ganz wichtig:

teilen Sie verdächtigen Wahrnehmungen sofort über Notruf 110 mit

sichern Sie Ihre 4-Wände (kostenlose Beratung: 826 4511)

lassen Sie keine Fremden in das Treppenhaus

Fragen Sie nach, wer in Ihren Hausflur möchte.

Öffnen Sie nicht unkontrolliert die Haustüre!

Einmal im Treppenhaus suchen sich Einbrecher dann in aller Ruhe die Wohnungstüren aus, die sie schnell und unkompliziert aufbrechen können.