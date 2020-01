Am 16.01.2020 ist eine alte Dame in Oberhausen Lirich von angeblichen Dachdeckern in ihrer Wohnung bestohlen worden. Hinweise bitte an das Kommissariat 21 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.

Gegen 13:00 Uhr schellten zwei Männer bei einer Frau (81) an und gaben sich als Dachdecker aus. Angeblich wollten sie eine Kamin reparieren.

Die alte Dame ließ einen Mann herein, der zweite Mann wartete draußen. Der Mann ging unbeobachtet durch die Wohnung ins Obergeschoß und

erklärte abschließend, der Kamin sei defekt. Anschließend sprachen sich die Männer ab und entfernten sich in eine unbekannte Richtung.

Später stellte die Frau fest, dass eine Handtasche mit Bargeld und Personaldokumenten entwendet worden war.

Der erste Mann soll 45-50 Jahre alt sein, circa 170 cm groß, stabil, dunkle kurze Haare, Handwerkerkleidung (dunkle Jacke, dunkle Latzhose). Der zweite Mann wird wie folgt beschrieben:

circa 25 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß, dunkle kurze Haare, ebenfalls Handwerkerkleidung.