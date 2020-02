Unachtsame Nachbarn lassen Kriminelle noch immer unkontrolliert in das Treppenhaus, wenn bei ihnen geklingelt wird. Oft sind auch die Eingangstüren der Mehrfamilienhäuser unverschlossen. Sind Einbrecher dann erst einmal im Treppenhaus, suchen sie sich in aller Seelenruhe eine Wohnungstür aus, die sie dann aufbrechen!

In der vergangenen Woche scheiterte in Oberhausen einer der insgesamt fünf überwiegend in Mehrfamilienhäusern angezeigten Wohnungseinbrüche.



Wenn Unbekannte bei Ihnen klingeln:

öffnen Sie nicht unkontrolliert die Eingangstür!

fragen Sie, zu welchem Nachbarn sie wollen

Lassen Sie die Hauseingangstür nicht unverschlossen, so dass jeder unkontrolliert in das Treppenhaus gelangen kann.