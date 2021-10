Am Samstag, den 23.10.2021, ist in der Zeit von 13:00 bis 15:00 Uhr auf einem Parkplatz am Centro nahe des Gasometers ein Wohnmobil entwendet worden.

Eine Frau gab an, sie habe das Fahrzeug am Samstag gegen 13:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 15:00 Uhr zurückkehrte war das Fahrzeug verschwunden. Es handelt sich um ein rotes Fahrzeug Wohnmobil des Herstellers Citroen mit Hagener Kennzeichen (HA). Hinten sind die Schriftzüge Clever Vans, sowie ein Adler aufgebracht.

Kurz zuvor wurde bei einem ähnlichen Wohnmobil des gleichen Herstellers auf demselben Parkplatz das Zündschloss entwendet.