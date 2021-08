Jeden Freitag veröffentlichen wir das Wohnungseinbruchsradar der vergangenen sieben Tage. In "guten" Wochen konnten wir in den vergangenen Jahren manchmal niedrige einstellige Zahlen vermelden. So auch in dieser Woche. In den vergangenen sieben Tagen wurden der Polizei zwei Wohnungseinbrüche angezeigt.

Nichtsdestotrotz werden die Kriminellen ganz bestimmt schon bald wieder auch in Oberhausen verstärkt "auf Tour" sein. Dann sind technisch gut gesicherte Häuser sowie wachsame Nachbarn nach wie vor die wichtigsten Bausteine in unserem erfolgreichen Kampf gegen Wohnungseinbrecher.

++ teilen Sie uns Ihre verdächtigen Wahrnehmungen sofort über Notruf 110 mit

++ sichern Sie Ihre 4-Wände und

++ lassen Sie keine Fremden in das Treppenhaus

Streifenwagen und Zivilfahnder sind aber auch rund um die Uhr in Ihrer Nachbarschaft unterwegs und brauchen Ihre Augen und Ohren. Bitte unterstützen Sie uns im täglichen Kampf gegen alle Kriminellen und informieren uns bei verdächtigen Wahrnehmungen in Ihrer Nachbarschaft sofort per Notruf 110.

Wir kommen dann sofort und klären das - VERSPROCHEN!