Heute möchte ich über einen, für mich besonderen Wohlfühlort schreiben und beschreiben, wie schön es ist, diese Oase, für mich gefunden zu haben. Er ist sozusagen, die Zapfsäule für meinen Alltag. Ich zehre auch noch von seiner Kraft, die er mir gibt, wenn ich längst schon wieder dort angekommen bin, wo ich Zuhause bin.

Zuhause ist anders, dort brauche ich nach einiger Zeit des Alltagsgeschehens, den Gedanken an meine Oase und mir geht es schlagartig richtig gut, egal welche Frage, Aufgabe oder Prüfung, dass Leben gerade an mich stellt.

Jeder Mensch, sollte sich unbedingt, diese Zeit nehmen, um an seinem Lieblingsort zu verweilen und wieder aufzutanken! Vielleicht wechseln dieser Ort, diese Gegend, diese Landschaft oder dieses Wohlgefühl, genau dort sein zu wollen, auch innerhalb der Lebensläufe, die jeder Mensch individuell hat, aber es sollte eine Oase geben.

Natürlich kann ich nur schreiben, wie es mir ergeht, mit meinem Ort, der mich auch gedanklich begleitet, wenn ich gerade nicht dort sein kann...aber vielleicht sind diese Zeilen eine kleine Anregung, für euch zu überlegen, wo geht es mir gut, wo kann ich auftanken, wo meine Batterien wieder aufladen?...Und wenn es auch für euch, erst einmal nur eine Phantasiereise ist...möchte ich euch gerne, durch ein paar Impressionen, mit zu meinem Wohlfühlort nehmen.