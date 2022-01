Es war der 1.Weihnachtsfeiertag im letzten Jahr und das Festessen von diesem Tag, noch nicht ganz verdaut, da schaute ich aus dem Fenster, erblickte den blauen Himmel und ich wusste, wir mussten an die frische, aber kalte Luft. Also auf zur Ruhr bei Mülheim. Es war ein richtig schöner Spaziergang an der Ruhr entlang, Richtung Kettwig. Die Luft war sehr klar und wir genossen jeden Atemzug, so ohne Maske zu laufen, noch einmal ein ganz anderes Gefühl. Viele Spaziergänger, hatten sich aufgemacht, aber diese verteilten sich auf dem sogenannten Leinpfad gut. Die Ruhr und das Ufer, sind einem hier ganz nah und es tat gut und war interessant, der Flora und Fauna hier, fast auf Augenhöhe, zu begegnen. Da es aber immer kälter wurde, beschlossen wir, unterhalb, der ehemaligen Jugendherberge wieder umzukehren und unseren Weg an der Strasse entlang, zurück zum Auto zu gehen. Vorbei an prachtvollen Villen und schönen alten Häusern.

Es war ein sehr schöner und abwechslungsreicher Spaziergang, mit vielen Impressionen, die ich versucht habe in Fotos festzuhalten.