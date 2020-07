Nach einer kurzen Nacht versuchte ich am 07.07. morgens gegen 4:00 Uhr den Kometen Neowise C/2020 F3 zu beobachten. Der Himmel war praktisch wolkenlos. Als Beobachtungsort wählte ich die alte Deponie Hühnerheide im Oberhausener Norden um einen freien Blick zu nordöstlichen Horizont zu haben.

In der heller werdenden Dämmerung war der Komet ca. eine halbe Stunde lang mit dem bloßem Auge schwach sichtbar. Im Fernglas zeigte Neowise C/2020 F3 sich sehr imposant mit einem schönen Schweif.

In den nächsten Tagen sollte er noch am Morgenhimmel auffindbar sein, bevor er Mitte des Monats an den Abendhimmel wechselt