Der Landtag Nordrhein-Westfalen zeigt bis 21. Januar 2021 die Ausstellung „NRW-Pressefoto 2020“. Unter den 35 ausgestellten Bildern ist auch ein Foto, das in Oberhausen entstanden ist. Oliver Mengedoht fotografierte am 13. April 2020 einen Auto-Gottesdienst. Er schreibt dazu: „Pfarrer Kay Sandrock beim Auto-Gottesdienst im Theater in der Niebuhrg am Ostermontag, 13. April 2020, in Oberhausen.“

Zum dritten Mal in Folge hatte der Landtag Nordrhein-Westfalen das „NRW-Pressefoto des Jahres“ ausgeschrieben – und es hat sich unter den Fotowettbewerben etabliert: 107 Fotografinnen und Fotografen reichten insgesamt 446 Bilder ein. Davon bewarben sich zehn Journalistinnen und Journalisten mit 49 Fotos um den Nachwuchspreis (bis 30 Jahre). Mit Unterstützung der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West wurden in diesem Jahr insgesamt Preisgelder in Höhe von 22.000 Euro vergeben. Alle Fotos sind zwischen November 2019 und Oktober 2020 entstanden.

Die Ausstellung im Landtag gibt einen eindrucksvollen Rückblick auf die Bilder des Jahres 2020, die geprägt sind von der Corona-Pandemie: Zu sehen sind Autokinos, leere Straßen und Fußballstadien, Corona-Teststationen, Hauskonzerte – aber auch andere Themen des Jahres wie das Waldsterben, Black-Lives-Matter-Demonstrationen oder die Schließung von Karstadt-Kaufhof-Filialen. Die Bilder werden auch auf der Internetseite des Landtags gezeigt: www.landtag.nrw.de.