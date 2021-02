Nun taut der Schnee im Ruhrgebiet und es ist schon fast nichts mehr übrig von all dem Weiß. Aber für eine gute Woche verwandelte sich Oberhausen in eine Schneelandschaft. Vor allem die letzten Tage lieferten uns extrem knackige Temperaturen bei herrlichem Sonnenschein.

Die Menschen strömten zum Schlittenfahren und sogar Eislaufen war auf einem kleinen Überschwemmungssee möglich. Dass der Schnee so lange in Oberhausen liegen geblieben ist, ist nun schon ca. 10 Jahre her und wer weiß wann und ob wir das wieder erleben dürfen.

Nun ist aber der Frühling im Anmarsch und schon morgen oder übermorgen wird von dem ganzen Weiß nichts mehr übrig sein.

Daher habe ich die Eindrücke sowohl auf Fotos als auch in einem Video festgehalten: Video auf YouTube ansehen

Ganz zauberhaft war der Sonnenaufgang im Ruhrpark anzusehen.

hochgeladen von Daniel Milazar

Die Straßen waren nach den Schneefällen über Nacht teilweise ganz mit Schnee bedeckt.

Bei eisigen Temperaturen lag Nebel über der Ruhr.

Rot-orange leuchtet der Hügel, auf dem das Windrad steht.

Schlittenfahren in den Ruhrwiesen hinter dem Biotop

Sogar Schlittschuhfahren war dort möglich.

Dicke Eisplatten lagen auf den Wegen entlang der Ruhrwiesen.

Viele Schlittenfahrer waren auch noch am vorgestern Abend im Ruhrpark unterwegs.

Panorama über die Ruhrwiesen

