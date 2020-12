+++ Absage der Präsenz-Gottesdienste +++ digitale Alternativen +++ Krippenspiel und Christmette auf YouTube +++ Digitaler Gottesdienst über Zoom +++

Die Pfarreien St. Clemens und St. Pankratius haben sämtliche Präsenz-Gottesdienste bis auf Weiteres abgesagt - auch die Christmetten an den Weihnachtstagen. "Das Infektionsgeschehen in unserer Stadt und der gesamten Region ist dramatisch, die Todeszahlen beängstigend", so Propst Wichmann aus St. Pankratius. Man wisse, dass diese Entscheidung unzählige Gläubige enttäusche, doch der Gesundheitsschutz habe Priorität. "Wir übernehmen Verantwortung und sehen unsere Entscheidung auch als Zeichen der Solidarität mit den vielen Menschen, die krank sind oder auf Liebgewonnenes verzichten, Kontakte einschränken und bewusst auf Abstand gehen", so Wichmann weiter.

An Heiligabend sind die Kirchen der Pfarrei St. Pankratius zum persönlichen Gebet und Krippengang geöffnet. Von 14.00 bis 20.00 Uhr stehen die Türen der Kirchen St. Pankratius, St. Antonius, St. Marien Rothebusch und St. Jakobus offen. Zusätzlich gibt es Anleitungen zu entsprechenden Hausgottesdiensten als Handreichung in den Kirchen und auf der Website der Pfarrei.

Auch in St. Clemens sind die Kirchen der Pfarrei an den Weihnachtstagen für Gebet und Krippenbesuch geöffnet. Alle bisher angemeldeten Personen würden einzeln telefonisch benachrichtigt. Selbstverständlich seien die katholischen Seelsorgerinnen und Seelsorger auch im Lockdown erreichbar und stehen u.a. für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Propst und Stadtdechant Dr. Peter Fabritz macht den Gläubigen Mut: "Die Entscheidung, alle Präsenzgottesdienste abzusagen, ist uns nicht leicht gefallen. Viele Menschen werden enttäuscht sein. Für uns Christinnen und Christen ist aber ganz klar: Weihnachten fällt nicht aus! Gott ist wirklich Mensch geworden. Auch wenn wir alle Abstand voneinander halten müssen, Gott ist uns ganz nahe - besonders jetzt."