Antoni Klos

Wenn in der Rubrik Kultur ein Name als Überschrift steht, könnte der Leser einen Bericht über einen Kulturschaffenden oder Künstler erwarten. Falls ihm der Name nicht geläufig ist, ergeben sich zwei Möglichkeiten. Entweder ein Verzicht auf eine weitere Beschäftigung, oder ein gewecktes Interesse, um wen es sich handeln könnte. Entweder es enttäuscht oder es überrascht, dass dieser nun folgende Bericht nur sehr wenig konkretes über den Menschen Antoni Klos und sein Leben aussagen kann.

Die erste Begegnung mit Antoni Klos war indirekt und virtuell. Am 6.6.2020 tauchte sein Name innerhalb eines Textes in einer Oberhausener Facebook-Gruppe auf.

Eine Bitte um Hilfe erreichte die Gruppenmitglieder. Es ging um den Wunsch nach einem Foto von der letzten Ruhestätte dieses Mannes. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hatte den Liricher Westfriedhof benannt. Antoni Klos, geboren am 23.5.1914, war als Zwangsarbeiter wahrscheinlich in Oberhausen und verstarb vielleicht hier. Als Todes-/Vermisstendatum wird der 4.2.1945 angegeben. Ein Todes-oder Vermisstenort wird nicht benannt.

Erfreulich war, dass aus der Facebook-Gruppe dieser Bilderwunsch erfüllt werden konnte!

Er erlebte den Kriegsausbruch in Warschau und seine Spur verliert sich im Jahr 1942. Die Anfrage zu seiner Person begründet sich aus den Fragen seiner Familie bezüglich seines Schicksals. Eines von vielen auch in Oberhausen in jener Zeit.

Der Volksbund benennt nachgewiesene 17000 Zwangsarbeiter in unserer Stadt, ihre Lebensumstände werden als menschenunwürdig bezeichnet. Übergriffe des Wachpersonals, Unterernährung und fehlende medizinische Betreuung begleiteten ihre unmenschliche harte Arbeit und führten zu häufigen Todesfällen.

Mit Zwangsarbeitern wie Antoni Klos wurde in Oberhausen Geld verdient. Der GHH Oberhausen dienten 11000 Zwangsarbeiter zur Steigerung ihrer Rentabilität (manager magazin 10.7.2018) Diese Menschen wurden wissentlich als Wirtschaftsfaktor aktiv angefordert. Weder ihr desolater Gesundheitszustand, noch die Grausamkeiten von Lagerleitung und Werkschutz können der Unternehmensleitung, der Stammbelegschaft und der Oberhausener Bevölkerung verborgen geblieben sein.

Den Spuren der Zwangsarbeiter begegnet man in Oberhausen u.a. in der Gedenkhalle Oberhausen, der Mahn-und Gedenkstätte Lager Jakobi und der Gedenkstätte Zwangsarbeit Zeche Sterkrade.

Das es sich hier nicht um ein abgeschlossenes Kapitel handelt, belegt die aktuelle Suche nach Antoni Klos. Ein Kapitel begrenzt sich immer durch einen Anfang und ein Ende. Viele noch ungeklärte Schicksale weisen eben darauf hin, dass dieses Ende nicht gegeben ist. Gegen Verdrängung oder Vergessenheit stehen auch beispielsweise die Beiträge von Martin Kleinwächter (3.4.2017, WAZ), Barbara Hojnacki (1.5.2020, WAZ) und Klaus Bednarz (28.3.2017, lokalkompass).

Die Spurensuche nach Antoni Klos führt zu einem Grab auf dem Liricher Westfriedhof, aber was ihn und sein Leben ausmachte, bleibt weiterhin im Verborgenen.

Im Mittelpunkt der Kultur steht der Mensch!

Dass dieser Beitrag in seiner Unvollständigkeit und Unzulänglichkeit Menschen wie Antoni Klos nicht gerecht werden kann, ist kein Kriterium eine Veröffentlichung nicht zu wagen!

Oberhausen, den 8.6.2020

© Wolfgang Kempkes