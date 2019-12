Die städtischen Bibliotheken sind rund um die Feiertage an folgenden Tagen geschlossen: Die Zentralbibliothek im Bert-Brecht-Haus am 24., 25. und 26. Dezember sowie am Montag, 30. Dezember; die Stadtbibliothek Sterkrade und Osterfeld vom 23. Dezember bis 2. Januar; die Stadtteilbibliothek Schmachtendorf vom 23. Dezember bis 8. Januar.

Am 2. Januar 2020 öffnen die Zentralbibliothek, die Stadtbibliothek Sterkrade und die Stadtteilbibliothek Osterfeld auf Grund von Jahresarbeiten erst um 14 Uhr.