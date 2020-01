Erst im März 2019 begeisterte Aki Bosse 55.000 Besucher bei 15 Konzerten - inklusive Doppelshows in Berlin, Hamburg und Köln - auf seiner "Alles ist jetzt"-Tour 2019. Doch Stillstand ist nicht sein Ding und er legt nach. Es gilt: Der Livezyklus zu seinem Nummer-1-Album „Alles Ist Jetzt“ wird ins Jahr 2020 verlängert mit dem dann mittlerweile dritten Teil der Tour. Geplant sind offiziell vorerst zehn Termine, einer davon ist der Sonntag, 26. Januar. um 19 Uhr in der Oberhausener Turbinenhalle an der Mülheimer Straße. Einlass ist ab 17.30 Uhr.