Es gibt viele Arten von Büchern: Liebesromane, Historische Romane, Biographien, Kochbücher, Sachbücher, Fantasy Romane, Thriller, Science-Fiction Romane, Reiseführer, Gedichtsammlungen, Krimis, usw. . Und ganz viele dieser Bücher warten auf einen neuen Besitzer.

Am 3. Oktober öffnet im Zentrum Altenberg (draußen) das Buchgestöber 2021 der Geschichtswerkstatt Oberhausen e.V. . Sonst fand es immer jedes Jahr an Christi Himmelfahrt statt und war zu einer festen Tradition für alle Bücherfreunde geworden. Aber wie bei so unzählig vielen Veranstaltungen war es dieses Jahr im Frühling coronabedingt nicht möglich. Dafür aber jetzt.

Es gibt natürlich im Gegensatz zu den Jahren bevor ein paar Änderungen. Dieses Mal findet das Buchgestöber nur draußen statt und nicht in den Hallen; eine Art Freiluft-Bücher-Basar also.

Lesungen und Theater wird es nicht geben. Ob es eine strenge Maskenpflicht geben wird, ist noch nicht ganz klar. Deshalb habt bitte auf jeden Fall eine Maske dabei (hat man doch eh immer dabei).

Es wird ein kleines Gestöbercafé mit Kuchen und Getränken geben.

Das sind schon ein paar Veränderungen, aber eines bleibt auf jeden Fall: Es darf nach Herzenslust gestöbert werden. Bücher werden angeboten, verkauft, gekauft oder auch getauscht.

Natürlich kommen auch die Buchtipps, der Austausch und die Lesetipps untereinander nicht zu kurz.

Ich freue mich jedes Jahr auf dieses Event, decke mich mit neuen Büchern ein und verkaufe ausgelesene Exemplare.

Also, kommt vorbei. Der Herbst ist da und man kann es sich mit einem tollen Buch so richtig gemütlich auf dem Sofa machen.

Hier noch einmal alle Infos:

Buchgestöber 2021 am 3. Oktober 2021 von 11-17 Uhr im Zentrum Altenberg, Hansastraße 20 in 46049 Oberhausen.

Jetzt hoffen wir nur noch auf gutes Wetter, damit es ein toller Tag wird.

Abschließen möchte ich mit einem Zitat von Oscar Wilde:

"Es gibt Bücher, die uns in einer Stunde mehr leben lassen, als das Leben uns in zwanzig Jahren gewährt."