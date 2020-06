So titelt der Wochen-Anzeiger Oberhausen in seiner Ausgabe vom 17.6.2020 einen Beitrag zu einer Fotoausstellung des LVR-Industriemuseums St. Antony-Hütte unter der Rubrik Kultur.

Die Beschreibung der Ausstellung basiert mutmaßlich auf den Informationen der Aussteller und kommt somit anscheinend über das Niveau eines unkommentierten Veranstaltungshinweises nicht hinaus. Nun könnte man ja den Standpunkt vertreten, dass eine Zeitung die sich Wochen-Anzeiger nennt, es bei einem unkommentierten Informationscharakter belassen möchte und in einer differenzierten Berichterstattung nicht ihren Handlungsauftrag sieht. Eine akzeptable, aber auch eine fragwürdige Selbstbeschränkung der journalistischen Tätigkeit, inbesondere bei diesem Thema.

Guter Journalismus muss manchmal auch nachfragen!



Kulturjournalismus beinhaltet auch die Kompetenz, eigene Recherchen erzählen zu können. Ein wesentlicher Teil der Arbeit bezieht sich auf die Kritik und die Bewertung von Zusammenhängen.

Der Beitrag

Ob er nur einfach einer Vorlage entnommen wurde, oder inhaltlich-redaktionell noch bearbeitet wurde, ist unbekannt.

Das Thema “unternehmerische Sozialfürsorge“, welches in Fotografien von 1900 bis 1948 dargestellt werden soll, hätte kritische Nachfragen verdient. Unkommentiert bleiben Aussagen, wie “fürsorgliche Zuwendungen zur Belegschaft“, “gelungene Sozialpolitik“. Diese Dokumente sollen auf “eindrucksvolle Weise Leben und Alltag der mit der GHH verbunden Menschen widerspiegeln.“

Tun sie das? Beurteilen wird man das erst nach Besichtigung der Ausstellung können. Aber, bereits im Vorfeld darf Gut versorgt bei der GHH hinterfragt werden. Es “darf“ nicht nur, sondern ist sogar zwingend erforderlich, angesichts der Beschäftigung von 11000 Zwangsarbeitern allein während der NS-Diktator. Diese Menschen finden im Beitrag weder Erwähnung und ob deren Versorgung in der Ausstellung dokumentiert wird, bleibt unbekannt.

Da der Wochen-Anzeiger Oberhausen diese Fragen nicht stellt, stehen sie im Mittelpunkt dieses Beitrags!

Den Veranstaltern der Ausstellung bleibt zu wünschen, das sie mit Bildern auch das Versagen “betrieblicher Fürsorge“ bei der GHH nicht verschweigen!

Oberhausen, den 17.6.2020

© Wolfgang Kempkes