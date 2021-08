Mittlerweile kennt fast jeder in Oberhausen den "gestrandeten" Circus Paul Busch.

Momentan gibt es dort das "MEGA-DINOLAND" , welches zum Entdecken, Toben, Staunen und Lachen und noch viel mehr einlädt. Der Zirkus hat sich aufgrund der leuchtenden Kinderaugen und der begeisterten Erwachsenen entschlossen, dieses bis zum 3. Oktober zu verlängern.

Der Zirkus weiß selbst wie schlimm es ist, sich in einer Notsituation zu befinden. Durch Corona fehlen Auftritte und Einnahmen. Dank der Stadt Oberhausen, der Medien und natürlich der Menschen konnte der Zirkus bislang überleben.

Nun möchte der Circus Paul Busch im Rahmen seiner Möglichkeiten selbst helfen und ruft am Montag, den 30. August zum "Flutopfer-Benefiztag" aus.

Sämtliche Eintrittsgelder werden an diesem Tag der Aktion "NRW hilft - Flutopferhilfe" gespendet.

Die fürchterliche Naturkatastrophe, welche die Menschen im Westen Deutschlands heimgesucht hat, hat den Zirkus tief betroffen gemacht. Dieser steht mit seinem Hab und Gut bekanntermaßen in Oberhausen; also gar nicht so weit weg von den durch die Flut betroffenen Gebiete. Das Zirkus Ensemble ist verschont geblieben und dem Schicksal sehr dankbar. Deshalb diese tolle Idee mit dem Benefiztag. So sieht Hilfsbereitschaft aus.

Ich finde, das sollte man auf jeden Fall unterstützen. Geht hin und verbringt dort ein paar schöne Stunden oder erzählt einfach euren Mitmenschen davon. Es wäre doch ganz wunderbar, wenn ein größerer Betrag zustande kommt.

Neben den Giganten der Urzeit gibt es auch im großen Zirkuszelt mehrmals täglich Ausschnitte aus dem Zirkusprogramm, Pony- und Kamelreiten, tolle Hüpfburgen, einen Biergarten und natürlich Popcorn und Zuckerwatte.

Der Zirkus freut sich über alle Unterstützer und Spenden. Danke!

Abschließen möchte ich mit einem Zitat von Bertha von Suttner:

"Nach lieben ist helfen das schönste Zeitwort der Welt."