Veranstalter Stage Entertainment wird laut Hinweis auf der eigenen Internetseite wegen des Coronavirus den Spielbetrieb in allen Theatern ab heute bis zum 19. April 2020 aussetzen. Das bedeutet zugleich, dass der "Tanz der Vampire" im Metronom Theater Oberhausen vorzeitig endet. Ursprünglich sollte der letzte Vorhang an diesem Standort erst am 22. März diesen Jahres fallen. (www.stage-entertainment.de/#Corona)