Heute wird in vielen Haushalten die zweite Kerze am Adventskranz entzündet.

Früher war der Adventskranz ganz traditionell. Heute gibt es Kerzenteller, Schalen mit Kerzen, Kerzengläser mit Teelichtern,... Hauptsache vier Kerzen.

Für mich persönlich muss es ein Adventskranz sein, dessen Symbolik ich hier noch mal erläutern möchte:

Der Kranz ist rund, also kreisförmig und steht somit für Unendlichkeit, Treue und Ewigkeit.

Er steht somit auch für Auferstehung und das ewige Leben, welches uns Christen versprochen ist.

Das Tannengrün mit seiner grünen Farbe ist die Farbe für das Leben. Grün steht für die Hoffnung auf neues (ewigliches) Leben bei Gott.

Und gerade im Winter symbolisiert die Tanne Hoffnung, dass im Frühling die Bäume wieder neu austreiben.

Jede Woche entzünden wir eine weitere Kerze. Je näher wir Weihnachten kommen, desto heller wird es. Das Licht nimmt zu. Es symbolisiert die steigende Vorfreude auf die Geburt von Jesus Christus.

Jesus bezeichnet sich selbst als Licht der Welt. In den Kerzen wird das kommende Licht (Jesus) angedeutet.

In katholischen Kirchen, wie zum Beispiel in der St. Clemens Kirche in Sterkrade ist es zum Teil üblich den Adventskranz mit drei violetten und einer rosafarbenen Kerze zu schmücken.

Das Violett der Kerzen ist die Farbe der Buße und die liturgische Farbe des Advents. Die Vorbereitungszeit auf Weihnachten soll auch von Umkehr, Besinnung und Buße bestimmt sein. Die Wochen vor dem Weihnachtsfest galten früher als Bußzeit. Also so ähnlich wie die Fastenzeit vor Ostern.

Die rosa Kerze wird am 3. Adventssonntag entzündet. Dieser trägt die Bezeichnung "Gaudete" (Freuet euch!).

Das rosa gilt dabei als aufgehelltes Violett. Es symbolisiert die Vorfreude auf das Fest, die an diesem Tag im Vordergrund steht.

Die vier Kerzen am Adventskranz sind

1) die Kerze der Prophezeiung (Symbol für die Ankunft Christi)

2) die Kerze des Friedens (Symbol für die Geburt Jesu)

3) die Kerze der Freude (Symbol der Herzlichkeit)

4) die Kerze der Liebe (Symbol für die Liebe Gottes)

In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen 2. Adventssonntag.

Übrigens gibt es eine Tradition, die Kerzen gegen den Uhrzeigersinn anzuzünden. Das Anzünden der gegenüberliegenden Kerze am zweiten Advent gilt als falsch.