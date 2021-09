Die Ausstellung „Das zerbrechliche Paradies“ im Gasometer öffnet in Kürze, genauer am Freitag, 1. Oktober, seine Türen für Besucher. Und jetzt hat auch das letzte Exponat, „Bambino“ aus Pompeji seinen Platz in der Ausstellung eingenommen.

Brände, Überflutungen, Dürre – in den vergangenen Dekaden hat sich die Häufigkeit von Umweltkatastrophen stark erhöht. Doch die zerstörerische Kraft der Natur ist für den Menschen nicht neu. Zu den dramatischsten Szenarien der Weltgeschichte zählt sicherlich der Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr., bei dem das antike Pompeji vollkommen unter Asche und Lavabrocken verschwand. Die verschüttete Stadt, die Opfer und das erfahrene Leid gerieten in Vergessenheit. „Das zerbrechliche Paradies“ widmet sich dieser kaum vorstellbaren Katastrophe mit einem Relikt direkt aus Pompeji: dem Bambino. „Ein ganzes Jahr lang haben wir intensive Gespräche mit dem Parco Archeologico di Pompei geführt“ berichtet Jeanette Schmitz, Geschäftsführerin des Gasometers, über die Verhandlungen zur kostbaren Leihgabe aus Italien. Im Eingangsbereich der neuen Ausstellung verweilt nun der lebensechte Abguss des etwa drei bis vier Jahre alten Kindes. Zusammen mit seiner Familie hatte es wahrscheinlich Schutz unter einer Treppe im „Haus des Goldenen Armreifs“ gesucht - vergeblich. Im Laufe der Zeit verfielen die Körper der Toten unter der bis zu acht Meter hohen Ascheschicht, lediglich Hohlräume blieben im erkalteten Gestein zurück. Kanalarbeiter entdeckten bereits 1592 alte unterirdische Gänge, doch es dauerte noch fast weitere 200 Jahre bis archäologische Grabungen stattfanden. Im neunzehnten Jahrhundert wurden dann erste Versuche unternommen, die Gestalt der Opfer zu rekonstruieren. Die berühmten Gipsabdrücke der Verstorbenen, zu denen auch unsere „Copia des Calco di Bambino della Casa del Bracciale d‘Oro“ gehört, erzählen erschütternd detailliert vom Martyrium in Pompeji.

Die Ausstellung ist ab Freitag,1. Oktober, dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr - an Feiertagen und in den NRW-Ferien auch montags - geöffnet. Tickets können über den neuen Online-Shop bestellt oder direkt vor Ort an der Tageskasse erworben werden. Der Preis für ein Erwachsenenticktet beträgt 11 Euro, ermäßigt 8 Euro. Familien (2 Erwachsene und max. 5 Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren) zahlen 27 Euro. Weitere Infos gibt es unter www.gasometer.de