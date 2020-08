Der Concordia-See in Oberhausen 1874-82. Ein kleiner historischer Rückblick.

Warum Concordia-See

Die Ursache war Bergsenkung aufgrund des Kohlenabbaues der Zeche Concordia. Daher wurde das Gewässer „Concordia-See“ genannt

Concordia-See Erklärung zum Bild:

Es zeigt den Concordia-See in den 1870er Jahre. Vor uns würde heute der Königshütter-Park sein mit der Tannenbergstr. Der Steg, Brücke ist die Grillostr. Hinter dem Steg, Brücke wäre der Neumarkt, Hindenburgplatz, heute Ebertplatz. Hinter den Häusern die Kamine des Walzwerkes, Nahe der Essenerstr.

Ein See mitten in Oberhausen – wie hieß er, wo lag er, wie groß war er?

Der See heißt Concordia-See und ist zwischen 1874 und 1876 entstanden. Bis zum Jahre 1882 war er vorhanden. Dieser See ist durch Bergsenkungen entstanden. Das Areal des Sees erstreckte sich vom heutigen Ebertplatz früher Hindenburgplatz, Hindenburgstr heute Ebertstr, Sedanstr, Tannenbergstr bis zur Eisenbahnunterführung der heutigen Ebertstr. Der Wasserspiegel dehnte sich über 8,80 Hektar aus, die größte Tiefe betrug 1,82 m. Siehe Foto.

Beginn der Bergsenkungen und Auswertung von Aufzeichnungen

Angefangen hatte es schon früher mit den Bergsenkungen in den 1860er. Entdeckt hatte es Emil Bunzel als er die Aufzeichnungen des ersten Stadtbaumeisters Regelmann, des Rektors Eich von der Rolandschule und von Professor Ruhle durchforschte. Die Aufzeichnungen ergaben, dass die Höhenlage der Straßenkreuzung Tannenberg-Ebertstr im August 1865 noch 37,23 m über den Amsterdamer Pegel war. Im März 1876 nur noch 34,58 m. Das bedeutete, dass das Gelände um 2,65 m gesunken ist. Am 6 Mai 1877 hatte die Wassersammlung ihre größte Ausdehnung erreicht. Der Wasserspiegel dehnte sich über 8,80 Hektar aus, die größte Tiefe betrug 1,82 m. Die Wassermenge des Concordia-Sees wurde für diesen Tag mit 78500 Kubikmeter errechnet. Das sind 78500000 l.

Einfache Beispiele zum Concordia-See

Unser Kaisergartenteich hat eine Fläche von ca. 1,6 Hektar.

Der See war 5,5-mal größer. Als Fußballplatz bei der üblichen Größe (68m x 105m) sind es 7140qm 0,714 Hektar. Das wären 12.32 Fußballplätze. Um den damaligen See trockenzulegen, müsste man mit einen 25000 l Tankwagen, 3140-mal zur Ruhr fahren.

Zur der Zeit hatte man noch nicht mal elektrisches Licht, keine Fahrzeuge, usw. nur ein paar Gaslampen und Petroleum-Lampen.

Die Behelfs-Brücke

Es wurde in dieser Not eine Brücke über der Länge der Grillostr erbaut, die man rechts im Posting Bild sieht, sie wurde für den "Verkehr" erbaut. Wenn man genau hinschaut sieht man Pferde und Kutschen. Sie wurde Mathilde-Brücke genannt, nach der ersten Tochter des Bürgermeister Schwartz.

Die erste Entwässerung

1877 versuchte man schon diesen Concordia-See trocken zulegen das ging nicht, obwohl die Concordia-Pumpen täglich 1728 cbm Wasser zur Emscher beförderten, reichten diese bei weiten nicht aus.

Endlich Lösung des Problems Concordia-See im Jahre 1882

Im Jahre 1882 schaffte man eine Lösung für das Problem. Es wurde der erste Entwässerungskanal erschaffen, die Fachleute nannten ihn "Ruhrsammler". 1882 wurde er fertiggestellt und kostete 254592 Goldmark. Er war 3490 Meter lang. Der Anfangspunkt der Sammelpunkt für das Wasser lag hinter des Generaldirektors Villa Tannenbergstr. Hier war der stadtbekannte Froschenteich. Von hier legte man den Ruhrkanal im Fachjargon "Ruhrsammler" durch die heutige Tannenbergstr, Ebertstr, Paul-Reusch-Str über das ehemalige Phönix-Gelände Flashofstr zur Ruhr.

Die Ableitung durch den Ruhrsammler hatte erstaunlichen Erfolg. Nach einigen Monaten konnten die Bewohner endlich wieder ihre Häuser zu Fuß erreichen und nicht wie sonst mit einen Kahn.

Der Concordia-See speiste später das Ebertbad

Eine kleine Geschichte die kaum erwähnt wird. Am Froschenteich entstand später 1894/95 eine Brunnenanlage die das Stadtbad jahrzehntelang mit Wasser versorgte. Der Brunnen bezog das Wasser immer noch vom unterirdischen "Concordia-See". 100.000 Liter pro Stunde.

In diesem Areal sollte die Stadtmitte entstehen.

Ursprünglich sollte in diesem Bereich die Stadtmitte entstehen. Aber mitten in den Vorbereitungen sank 1872 der Boden ein und es entstand ein See. Die Ursache war Bergsenkung aufgrund des Kohlenabbaues der Zeche Concordia. Daher wurde das Gewässer „Concordia-See“ genannt.

"Die städtebaulichen Folgen waren gravierend, weil die unmittelbaren baulichen Entwicklungen sich weiterhin ohne Orientierung an einem allgemeinverbindlichen Plan vollzogen. Mit Blick auf drohende weitere Bergschäden hob der Gemeinderat im Frühjahr 1873 die baupolizeiliche Bestimmung, wonach im Zentrum der Gemeinde mindestens zweistöckig zu bauen war, auf. Damit war das gesamte Gemeindegebiet gleichmäßig einer nahezu beliebigen Bebauung freigegeben. Der Rathausbau wurde auf ein Gelände verschoben, das oberhalb des Sees auf dem „Galgenberg“ (am oberen Anschnitt der heutigen Schwartz Straße) lag. Der 1873 begonnene Bau, ein Vorläufer des 1927–1930 etwa an gleicher Stelle errichteten heutigen Rathauses, wurde 1874 eingeweiht. Das südliche Gemeindegebiet an der Friedrich-Karl-Straße und am heutigen Altmarkt entwickelte sich zum Zentrum der baulichen und geschäftlichen Verdichtung. Als Schwartz ab 1875 mit dem Versuch begann, den weiter nördlich ausgewiesenen Neumarkt (heute Ebertplatz) als planerisches Stadt- und Geschäftszentrum zu etablieren, scheiterte dieser Ansatz an den mittlerweile herangewachsenen ökonomischen Realitäten, die erfolgreich politische Widerstände gegen die Planung organisierten. Der Concordia See, der den zweiten und den dritten Versuch des Bürgermeisters Schwartz, ein Stadtzentrum zu verwirklichen, buchstäblich „ins Wasser fallen“ ließen, entwickelte sich so zum „größten Bergschädendebakel der Stadtgeschichte“ (Hans Reif)."

Die Firma Grillo die zu dieser Zeit nahe dem Bahnhof ansässig war, zog deshalb um zur Schwartzstr—Danzigerstr—Grillostr.

Aufzeichnung und kleine Geschichten zum Concordia-See.

Der Concordia-See schuf ein Tummelplatz für verschiedenartige Mücken, Fliegen und Ratten die die Gesundheit der Bevölkerung ernsthaft gefährdete.

Der Froschenteich hatte nicht ungefähr den Namen, es wurde von unglaublichen Froschgesängen gesprochen. Die Froschkonzerte müssen ohrenbetäubend gewesen sein.Für die Bewohner der Häuser in diesem Areal und Besucher war es nicht angenehm besonders abends, nachts. Es wurde berichtet, dass immer wieder Menschen in ihren Kähnen herumirrten auf dem See ohne ihre Wohnung zu erreichen. Das mag heute sich etwas lächerlich anhören, aber damals zu der Zeit des Concordia-Sees gab es kein elektrisches Licht, keine Straßenlaterne, vereinzelt Gaslampen oder Petroleum-Lampen, aber durch die Überschwemmung gab es in diesem Bereich nichts. Kein Streulicht von Reklame oder ähnliches, vollkommene Dunkelheit. Man hatte Steinöllampen. Wenn der Mond nicht schien war es im dunklen, eine Irrfahrt. In den Aufzeichnungen von Professor Ruhle steht, dass immer wieder Kahnfahrer im Kreise umherirrten und weinend aufhörten. Erschwerend kam im Herbst und Winter in diesem sumpfigen Gebiet der ganz dichte Nebel, der sich oft bildete. Zum Glück hörte das im Jahre 1882-83 auf. Dann ging es an die Häuser die sehr unter der Überschwemmung gelitten haben.

