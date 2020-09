Der ehemalige Rollerdrome am Bero-Center Oberhausen, wurde am 29. September 1981 eröffnet.

Das Richtfest war am 15. September 1981

Kosten des Rollerdrome ca. 2 Millionen DM

Die Eröffnung des Rollerdrome bildete einen der Höhepunkte in dem Programm. Das Bero feierte 1981 sein zehnjähriges Bestehen (1971-81). Herr Rothenfußer ließ extra für dieses Jubiläum das Rollerdrome erbauen. Das Programm hieß Oktober-Fest-Woche vom 25. September bis 5. Oktober 1981.

Die feierliche Eröffnung fand um 18.00 Uhr statt. Es kamen einige Stars, unter anderem der Erbauer des Bero-Centers und Rollerdromes Herr und Frau Rothenfußer. Frau Rothenfußer eröffnete die Bahn mit einem "Gut Roll". 500 Rollschuh Fans konnten gleichzeitig in der 13000 qm großen Halle laufen. Die Lauffläche hatte eine Größe von 50x30 Metern.

Durch den Eröffnungstag führte der bekannte Showmaster Dieter Thomas Heck

Kein geringerer als Dieter Thomas Heck führte das Programm am Eröffnungstag. Er veranstaltete Hitparaden und stellte begabte Künstler vor.

Er war auch später noch einige Male im Rollerdrome.

Zur Einweihung wurde gleichzeitig der Heißluftballon mit dem Aeronaut Ortwin Hillen gestartet.

Ein Highlight des Eröffnungsprogramms. Tanzen mit Rollerskates

Am Tag der Eröffnung wurde auf Rollerskates getanzt. Damals hörte sich es etwas ungewöhnlich an. Man konnte sich selber Vorort davon überzeugen. Die Roller-Family mit ihren 70 Mitgliedern zeigte, wie es funktionierte. Eine tolle Vorführung.

Zwei Bands sorgten für den richtigen Rhythmus.

Die Peter-Beil-Show-Band und die Voice-Band mit Junior Walker.

Motto: Toll ich roll im Rollerdrome.

Film über den Rollerdrome

TV Bericht über´s Rollerskaten im Rollerdrome Oberhausen Anfang der 80er Jahre.



Was war der Rollerdrome? Eine Rollschuhdiskothek?

Zu dieser Frage äußerte sich Axel Thiele, damaliger Geschäftsführer der Skating Gastronomie und Sportstätten GmbH aus Krefeld.

Als Betreiber des Rollerdromes möchten wir alle Altersgruppen ansprechen. Dazu wurde eine Atmosphäre geschaffen in der man sich wohlfühlt.

Man legte Wert auf eine saubere Disco

Das bedeutete, das im Rollerdrome keine alkoholischen Getränke verkauft wurden. Rauchen durfte man nur in dem vorgesehenen Raum.

Der Rollershop beantwortete Fragen zum Thema Rollerskates usw.

Musikwünsche nahm der Disc-Jockey entgegen.

Eine Bahnaufsicht gab Hilfestellung für den einen oder anderen Anfänger.

Den Anfängern und Gästen die sich weiterschulen lassen wollten, stand damals der Geschäftsführer Axel Holzapfel zur Seite.

Es wurde drauf hingewiesen, mit welchen Schuhen der Rollerdrome betreten werden sollte.

Rollschuhe (Disco-Roller) haben mit richtigen Rollerskates nur die Anzahl der Räder gemein. Viele dieser Disco-Roller wurden schon auf der Straße benutzt und waren voller Schmutzpartikel. Die Gäste wurden deshalb gebeten entweder mit neuen Disco-Rollern oder Indoor-Rollern den Rollerdrome zu betreten. Hatte man keine, konnte man sich Vorort auch welche leihen.

Langeweile kam nie auf

Damit keine Langweile auftauchte sorgten 3 Disc-Jockeys und ein Light-Jockey für Stimmung, die aus der gigantischen Musik und der Computergesteuerten Lichtanlage immer neue Effekte erzeugten.

Einige Daten zum Rollerdrome

1300 qm Lauffläche aus dreifach schwingendem Parkettboden aus afrikanischem Hartholz

Fassungsvermögen der Lauffläche 500 Personen

500 qm Nebenfläche

500 Paar Rollschuhe in den Größen 27 bis 48.

Geschäfte mit allem Zubehör wie Rollschuhen, Sportdress und Reparaturservice

Fast-Food-Station

Eintritt 4 DM

Laufzeiten:

13.00 – 15.00 Uhr

16.00 – 17.00 Uhr

20.00 – 24.00 Uhr

Musikanlage 110000 Mark.

Erste Aktion nach der Eröffnung

Am 3. Oktober wurde die Rollerdrome-Disco-Queen zwischen 20 und 1 Uhr gewählt.

Durch den Großbrand 1983 musste der Rollerdrome umgestaltet werden

Ein Großbrand am 14. Februar 1983, wütete damals im Bero-Center.

Der Schaden war so groß das der Umbau der Brandkatastrophe ca. 8 Monate dauerte.

Es wurde auf Hochtouren gearbeitet 250 Arbeiter und 30 Baufirmen waren in der Zeit dort tätig.

Kosten des Brandes 25 Millionen.

In Rekordzeit wurden die Brandschäden beseitigt. Nach ca. 8 Monaten wurde am 30. September 1983 der neu umgestaltete Rollerdrome durch Bero Gründer Erich Rothenfußer, Frau Rothenfußer und Architekt Tümmers eröffnet.



Ab 1983 Oktober wurde der Rollerdrome, in Bero-Eigenregie betrieben.

Das Aus nach jahrelangen Verlusten. 1987

Der Rollerdrome hat 4 Jahre nur Minus eingefahren, deshalb schloss man die Bahnen.

Am 15. Februar 1987 konnte man die letzten Bahnen ziehen. Das Aus des Rollerdromes.

Link zum Bero Oberhausen

Quellen:

Autoren: Historisches Oberhausen. Nadine Schledorn, Martin Grundmann

WAZ und NRZ aus den Jahren 1981

Stadtreport Oberhausen 1981

Wir danken dem Team des Stadtarchivs Oberhausen für die große Unterstützung.

