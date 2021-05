Der heilige Josef ist wohl der berühmteste Ziehvater der Geschichte. Ein Mann, der ein Kind als seinen Sohn aufzieht und ihm die Liebe eines Vaters schenkt, obwohl er nicht dessen leiblicher Vater ist.

In der Bibel ist von ihm selten die Rede. Sein Tod ist an keiner Stelle der Bibel explizit erwähnt.

Im Dezember 1870 stellte Papst Pius IX. die gesamte katholische Kirche unter den Schutz des heiligen Josef. Beachtlich ist auch, dass ihm während des 20. Jahrhunderts mehr Kirchen als einem anderen Heiligen geweiht wurden.

Josef hat die Patronate der Ehepaare und Familien, der Kinder und Jugendlichen, der Arbeiter, Handwerker und Schreiner, der Erzieher und der Sterbenden.

Vom 8. Dezember 2020 bis zum 8. Dezember 2021 ist das "Jahr des heiligen Josef". Papst Franziskus schreibt, dass Josef ein wichtiges Vorbild für alle Väter sei.

In der katholischen Gemeinde St. Josef in Buschhausen gibt es eine Ausstellung zum heiligen Josef. Im Anhang sind einige Bilder. Also geht einfach mal gucken.