Am Sonntag (12. September) eröffnete der Kunstverein Oberhausen den Kunstsommer 2021.

hochgeladen von Nina Benninghoff

Mitglieder und Kunstfreunde waren zur Vernissage in die Kranhalle an der Mühlenstraße eingeladen.

Nachdem der Kunstsommer 2020 aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen musste, kann man nun bis zum 17. Oktober Malereien, Plastiken, Fotografien und auch Installationen von elf Künstlerinnen und Künstlern erleben. Alle vereint ihr Studium an der Kunstakademie Münster.

Seit 2000 werden im Kunstsommer deutsche Kunstakademien und Kunsthochschulen als Produktionsorte junger Kunst vorgestellt. Üblicherweise präsentiert der Kunstsommer im 1. Zyklus Studenten jener Produktionsorte und im 2. Zyklus Absolventen.

Bei der Vernissage am 12. September startete der Kunstverein Oberhausen in diesem Jahr direkt mit dem 2. Zyklus, um den Kunstakademien und Kunsthochschulen in dem Cororna geprägtem Semester etwas mehr Vorbereitungszeit bis zum nächsten Jahr geben zu können.

Jetzt präsentiert die Auswahl ehemaliger Absolventen der Akademie Münster ihre Werke in der Kranhalle an der Mühlenstraße. Ausstellende Künstlerinnen und Künstler sind: Brigitte Baldauf, Johanna K. Becker, Klaus Geigle, Nikola Hamacher, Hyun-Gyoung Kim, Ruppe Koselleck, Martina Lückener, Getrud Neuhaus, Thomas Prautsch, Meinhard Schulte und Susanne von Bülo.

Ein Großteil der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler war auch am Sonntag bei der Eröffnung dabei, als der Vorstandsvorsitzende des Kunstvereines Ortwin Goertz gemeinsam mit dem Stadtverordneten Klaus-Dieter Broß die Kunstinteressierten aus Oberhausen und Umgebung empfing.

Hier nun ein kleiner EInblick in die Ausstellung, die auf besonders imposante Weise den gesamten Raum der über 7 Meter hohen Halle einnimmt.

hochgeladen von Nina Benninghoff

hochgeladen von Nina Benninghoff

hochgeladen von Nina Benninghoff

hochgeladen von Nina Benninghoff

hochgeladen von Nina Benninghoff

Natürlich möchte ich euch auch zeigen, welche Werke mir besonders gut gefallen haben:

hochgeladen von Nina Benninghoff

hochgeladen von Nina Benninghoff

hochgeladen von Nina Benninghoff

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind samstags und sonntags von 13 - 17 Uhr in der

Galerie Tedden - Garage

Mühlenstraße 125

46047 Oberhausen.

Der Eintritt ist frei.