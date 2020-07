Am 05.07.2020 war es endlich soweit. Im Beisein des Bürgermeisters der Stadt Oberhausen Klaus Dieter Bross überreicht Frau Sabine Schoss von der Sparkasse Oberhausen symbolisch einen Scheck über 4000 € für eine neue Tonanlage an den Vorsitzenden des Vereins Kultur und Theaterlandschaft Oberhausen.

Der Verein ist auf dem Gelände der Niebuhrg beheimatet. Unter seinem Dach spielt eine Amateurtheatergruppe für Kinder und Jugendlich Ritter Rost, ein Erwachsenenstück ist für das kommende Jahr in Vorbereitung, ebenso der Buhrgchor 2020.

Des Weiteren werden durch den Verein freie Künstler an der Niebuhrg gefördert. Mit dieser zukunftsweisenden Spende ist der Verein in der Lage auch weiterhin ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne des Gartentheaters zu bringen.