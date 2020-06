Auf den Flyern steht: "Endlich sind sie da!".

Und am Samstag konnte ich sagen: "Endlich bin ich da."

In Telgte gibt es die Ausstellung der Künstlerin Christel Lechner "ALLTAGSMENSCHEN".

48 Skulpturen an 18 Standorten.

Den aus Beton gefertigten Figuren könnte man täglich irgendwo in alltäglichen Situationen begegnen.

Da gibt es zum Beispiel die sechs Frauen, die auf Stühlen sitzen. "Wartezimmer" heißt diese Station beim Rundgang. Man denkt bei diesen und natürlich auch den anderen Figuren direkt an solche Alltagsszenen. Die Figuren erinnern an erlebte Situationen und man stellt Ähnlichkeiten zu Freunden, Bekannten oder Familienmitgliedern her. Man kann so viel in diese Figuren und ihre Positionierung hinein interpretieren. Sie laden zum Verweilen und Nachdenken ein. Unsere Phantasie geht auf eine vielseitige Reise.

Noch mal auf das "Wartezimmer" bezogen. Da sitzen sechs Frauen, kein Mann. Könnte also mit hoher Wahrscheinlichkeit beim Frauenarzt sein. Neben der letzten Frau in der Stuhlreihe steht ein freier Stuhl. Das wirkt zudem authentisch, da im Wartezimmer auch nicht immer alle Stühle belegt sind. Man überlegt, wie wohl die andere Frau aussieht, die dort nicht mehr sitzt, sondern schon im Behandlungsraum beim Arzt ist.

Die "Einkaufsfrau mit Rentner" - dieser Standort hat mich an meine Oma erinnert. Diese hatte früher auch immer so einen ähnlichen Mantel an, wenn sie zum Einkaufen ging.

Sehr gut hat mir auch "Rotes Sofa" gefallen. Sind das vielleicht Freundinnen, die sich nach einiger Zeit wiedersehen und einen schönen Tag miteinander verbringen?

Den Rundgang mit den Alltagsmenschen fand ich wirklich klasse. Tolle Figuren, die sich gut ins Stadtbild von Telgte integriert haben.

Wer noch nicht da war, sollte unbedingt mal hin. Bis zum 5. Juli laden die Alltagsmenschen noch zum Verweilen und natürlich fotografieren ein.

Ein Sprichwort sagt: "Manchmal ist eine Pause vom Alltag alles, was du brauchst."

Und diese Pausen verschönern uns die Alltagsmenschen.