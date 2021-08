Seit 2007 findet in jedem Jahr die Aktion "Lesestadt Oberhausen" statt, zu der der Oberbürgermeister und der Vorsitzende der Literarischen Gesellschaft gemeinsam aufrufen. Dieses kulturelle Event bündelt die öffentlichen Aktivitäten zur Förderung des (Vor)Lesens und hat sich im Laufe der Jahre zu einer Institution in Oberhausen entwickelt. In diesem Jahr wird Oberhausen am Freitag, 19. November, zur Lesestadt, zeitgleich mit dem bundesweiten Vorlesetag der "Stiftung Lesen".

Nachdem 2020 im Rahmen der Aktion Lesestadt Oberhausen lediglich digitale Lesungen stattfinden konnten, sind in diesem Jahr wieder Live-Veranstaltungen in Präsenz geplant, natürlich unter Einhaltung der geltenden Coronaschutzvorschriften. Und es gibt auch ein neues Motto: "Lesen erLeben - Vielfalt in unserer Stadt". Auch in diesem Jahr sind wieder alle Oberhausener Bildungs- und Kultureinrichtungen, Kitas, Schulen, Betriebe, religiöse Einrichtungen, Einrichtungen für Senioren und alle Bürger, die sich für das Lesen und Vorlesen in Oberhausen engagieren möchten, zur Teilnahme an der Aktion Lesestadt aufgerufen. "Ich freue mich, dass wir trotz der Corona-Krise in diesem Jahr unsere Lesestadt wieder mit Veranstaltungen vor Ort durchführen können, denn der coronabedingte virtuelle Vorlesetag im vergangenen Jahr war nicht so schön. Trotzdem müssen wir bei der Durchführung weiter vorsichtig sein und die Corona-Regeln beachten", so Oberbürgermeister Daniel Schranz. Unter dem diesjährigen Motto "Lesen erLeben - Vielfalt in unserer Stadt" können Lesungen für Menschen aller Altersgruppen und in unterschiedlichen Zusammenhängen stattfinden.

Diana Bengel von der Stadtbibliothek wies auf die Literaturlisten hin, die zum diesjährigen Motto zusammengestellt wurden und allen, die eine Lesung vorbereiten möchten, online zur Verfügung gestellt werden. Außerdem wird die Stadtbibliothek neben verschiedenen Lesungen auch kleine kreative Tipps und Aktionen vorbereiten und diese auf digitalem Weg zur praktischen Nutzung zur Verfügung stellen.

Wie immer werden auch in diesem Jahr alle Lesungen auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Hierzu melden alle Interessierten ihre Lesungen unter www.oberhausen.de/lesestadt an. Die zentrale Anmelde- und Info-Anschrift lautet Stadtbibliothek Oberhausen, Andrea Hagedorn, Langemarkstraße 19-21, 46045 Oberhausen. Nähere Informationen sind erhältlich unter Tel. 0208/8252574 oder per E-Mail (lesestadt@oberhausen.de).

Im Rahmen der "Lesestadt"-Aktion wird in diesem Jahr zu dem Fotowettbewerb "Vielfalt in unserer Stadt" aufgerufen. Die digitalen Fotos sollten im Querformat eingereicht werden. Aus den schönsten Motiven wird dann eine Ausstellung zusammengestellt, die in öffentlichen Gebäuden der Stadt präsentiert wird. Die Einsender von zehn ausgewählten Fotos werden mit einem CentrO-Gutschein im Wert von 50 Euro belohnt. Die Foto-Dateien können bis zum 19. November an lesestadt@oberhausen.de gesendet werden.