Am 21. Januar sind "Dream Theater" mit ihrer „The Distance Over Time – Celebrating 20 Years Of Scenes From A Memory“-Tour in Europa unterwegs. Nach dem kurzen Stop im Sommer kommt die US-amerikanische Band zurück nach Oberhausen in die Turbinenhalle.

Die Progressive-Metal-Band hat angekündigt, dass sie zirka drei Stunden auf der Bühne stehen will. Die Musiker aus New York werden nicht nur Songs vom aktuellen Album „Distance Over Time“ spielen, sondern auch weitere Stücke aus der 30-jährigen Bandgeschichte. Außerdem gibt es Songs vom Album „Metropolis Part 2: Scenes From A Memory", das jetzt 20 Jahre alt wird.

Die Band gilt als ein wichtiger Vertreter des Progressive Metals Ende der 1980er Jahre und als eine der kommerziell erfolgreichsten Bands dieses Genres. Sie verband als eine der ersten Bands den Progressive Metal mit Elementen des Progressive Rocks der 1970er Jahre sowie des Fusion. Der eigentliche Durchbruch gelang der Band 1992 mit ihrem zweiten Album "Images and Words".

Gitarrist John Petrucci verspricht allen, die „Metropolis Part 2: Scenes From A Memory“ vor 20 Jahren schon einmal live gesehen haben, eine neue Erfahrung: „Es wird nicht nur eine Zeitreise in die Vergangenheit. Wir werden das Album nun in einem neuen Licht präsentieren, so wie es ursprünglich gedacht war. Wir bringen animierte Videos mit, die die Geschichte des Albums auf eine völlig neuartige Weise erzählen.“ Tickets gibt es an allen bekannten VVK-Stellen.

