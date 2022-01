Unter Berücksichtigung der bisherigen Sicherheits- und Hygienekonzepte verzauberten die Ehrlich Brothers in den vergangenen vier Monaten über 200.000 Besucher mit ihren DREAM & FLY Shows quer durch Deutschland. Geplant war, die Tour im Januar 2022 fortzusetzen. Dies ist aufgrund der aktuellen behördlichen Einschränkungen und Vorgaben leider nicht möglich. Die Shows sind abgesagt. Darauf weist der Veranstalter hin.

Davon betroffen sind auch Termine am Freitag, 14. Januar ab 20 Uhr, und am Samstag, 15. Januar ab 14 und ab 19 Uhr in der Rudolf Weber-Arena in der Neuen Mitte.

Wer Tickets für diese Shows besitzt, muss diese gegen Eintrittskarten für eine andere DREAM & FLY Show umtauschen. Der Umtausch erfolgt ausschließlich über die kostenfreie Umtauschplattform im Internet unter www.s-promotion.de.

Termine für Oktober 2022

Fans der Zauberbrüder müssen aber nicht allzu lange warten. Für den Oktober sind ab sofort drei neue Termine im Vorverkauf. Alle Termine in Oberhausen: Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, Samstag, 22. Oktober, 14 und 19 Uhr in der Rudolf Weber-Arena.

Termine für März 2023

Des Weiteren stehen schon Termine für das Jahr 2023 fest: Samstag, 4. März, ab 19 Uhr und Sonntag, 5. März ab 13 und ab 18 Uhr.

Alle aktuellen Tourdaten und Informationen zum Tausch der Tickets gibt es im Internet unter www.ehrlich-brothers.com, www.facebook.com/EhrlichBrothers oder über die kostenpflichtige Hotline 180/5004159.