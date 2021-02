"Ein Stein. Ein Name. Ein Mensch. - Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist" lautet die Überschrift, unter der zum nunmehr 16. Mal auf Initiative der Gedenkhalle und mithilfe der WBO so genannte Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer der NS-Zeit im Stadtgebiet verlegt werden. Das nächste Mal am Freitag, 26. Februar. Verlegt werden Stolpersteine an der Kirchhellener Straße 87 ab 12.30 Uhr, an der Rothebuschstraße 38 ab 13 Uhr, an der Grevenstraße 17 ab 13.30 Uhr, an der Düppelstraße 112 ab 14 Uhr, an der Marktstraße 125 a ab 14.30 Uhr, an der Stöckmannstraße 92 ab 15 Uhr, an der Stöckmannstraße 56 ab 15.30 Uhr, Heiderhöfen 57 ab 16 Uhr und an der Buschhausener Straße 70 ab 16.30 Uhr.

Aus Gründen des allgemeinen Gesundheitsschutzes wird die Verlegung auch in diesem Jahr nur ohne Publikum stattfinden können. Die nächste Verlegung von "Stolpersteinen" ist fürs kommende Jahr geplant, dann wieder mit dem Initiator der Stolpersteinverlegung, Gunter Demnig, und der Oberhausener Bürgerschaft, die der Opfer des Nationalsozialismus vor der eigenen Haustür gedenken möchte.