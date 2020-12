Man könnte fast meinen Oberhausen hat jetzt einen eigenen Wallfahrtsort.

Immer wieder sieht mal einzelne Personen oder Familien an der St. Josef Heide Kirche in Osterfeld.

Die Kirche wurde am 13. September offiziell "außer Dienst gestellt".

Doch neben der Kirche gibt es eine abgezäunte Ecke, die jetzt von Weihnachten erzählt.

Dort sind die Krippenfiguren aus der Weihnachtsgeschichte aufgebaut. Mensch und Tier, alle sind dabei.

Und dennoch ist es eine besondere Krippe. Der ein oder andere von uns mag vielleicht sogar sagen: "Keine normale Krippe."

Wo sonst trägt der Hirte eine Lederjacke? Wo hat einer von den Heiligen Drei Königen am Stall einen Mundschutz auf?

Diese Krippe wurde aus einfachen Materialien gemacht. Holz und Altkleider.

Die Ergotherapiewerkstatt der Caritas hat die Holzstämme in weihnachtliche Protagonisten verwandelt.

Ein gelungenes Projekt und auf jeden Fall einen Besuch wert.

Zudem leuchtet dort auch das Friedenslicht und ein Stern strahlt hoch oben am Kirchenfenster und spendet uns Licht und Zuversicht in dieser dunklen Zeit.

Gesegnete Weihnachten.