Eröffnung des ersten McDonald`s Restaurant in Oberhausen, auf der Marktstraße im Jahre 1977.



Die Suche nach Informationen und Bildern war mühsam und recht erfolglos. Wir konnten nur wenig finden.

Wir hatten aber das Glück, dass uns Bilder zur Verfügung gestellt wurden. So konnten wir einen kleinen Artikel erstellen.

Zwei Facebook-Nutzer: Ilka Neu und Thorsten Dörfer haben uns ihre Fotos überlassen. Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals herzlich dafür bedanken.

Was am stärksten in den Köpfen der Kundinnen und Kunden blieb, war wohl das Karussell.

Bei unseren Recherchen konnten wir feststellen, dass das Karussell bei vielen im Kopf geblieben ist.

Der größte Teil der Facebook-Nutzer konnte sich daran erinnern und es wurde auch detailliert beschrieben. Überall wo wir schauten, es gab keine Fotos vom Karussell oder vom Innenraum bei McDonald's. Zum Glück haben wir Fotos bekommen.

Einige Informationen aus dem Jahr 1977 über McDonald's.

Die größte Fast-Food-Kette der Welt gründete im Jahre 1955 in Amerika ihr erstes Restaurant. 1977 besaßen sie 3700 Lokale und wurden von über 7 Millionen Menschen täglich besucht.

Das erste Restaurant auf deutschen Boden eröffnete 1971 in München.

Die Gesamt-Umsätze wurden von McDonald's im Jahre 1975 mit 2,5 Milliarden beziffert.

Programm zur offiziellen Eröffnung des ersten Restaurants in Oberhausen 1977

29. Januar 1977 offizielle Eröffnung des ersten McDonald's Restaurant in Oberhausen auf der Marktstraße.

Das Programm 1977 zur Eröffnung

Zum Auftakt spielte der Spielmannszug Concordia e.V ein großes Standkonzert um 11 Uhr.

Viele Überraschungen und lustige Geschenke von Ronald Mc Donald, dem Clown.

"Bringen Sie ihre Kinder mit, denn für die gibt es tolle Geschenke, die Ronald - der Freund aller Kinder - verteilt".

Dann gab es eine Autogrammstunde mit Willy Millowitsch. Die Stimmungskanone vom Rhein freute sich auf seine Oberhausener Freunde.

Die größte Überraschung des Tages:

1 Original McDonald's Hamburger kostenlos.

"Testen Sie die revolutionäre Idee seit Erfindung des Beefsteaks auf unsere Kosten. Sie brauchen nur den nebenstehenden Gutschein ausschneiden und vorlegen. Guten Appetit".

McDonald's Restaurants...die neue Art, preiswert zu essen.

McDonald's war bis Mitte der 1990er, auf der Marktstraße ansässig, bis sie ins Gebäude des Bahnhof Oberhausen einzogen.

In der langen Zeit, seit es McDonald's hier in Oberhausen gibt, sind noch einige Restaurants dazu gekommen. Auch die Angebote haben sich stark erweitert, genauso wie die Werbung, Slogans und Merchandising.

Wir wollten nur mal kurz, an den ersten McDonald's in Oberhausen erinnern.

