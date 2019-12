Guten Appetit!

Essen Gehen gehört zum feinen Ton, auch wenn die diesbezüglichen Manieren manchmal weniger fein sind. Es ist schon schwierig, ein adäquates Benehmen in adäquaten Etablissements zu wahren.

Bei Mac Donald hat man damit keine Probleme, man haut rein und wird nicht satt, da dies Mac Donalds Geschäftsmodell ist.

Überall in den Städten wird Unterwegs – Essen angeboten, Döner, Bratwurst oder Pizza haben, wenn ein Kaufwunsch oder Kaufeinsatz nicht mit Erfolg gekrönt war, eine einwandfreie Ess - Entlastungsfunktion.

Aber die feinen Restaurants laden ein, sich etwas Feines zu gönnen, auch wenn der Magen signalisiert, er sei noch vom Mittagessen voll und benötige keinen Nachschub zur Erhaltung des Organismus.

Es ist Kultur, eine Esskultur für Leute, die sich liebend gerne zum Essen Gehen verabreden. Mir kommt es dann oft vor, die Leute essen lieber miteinander, als miteinander zu reden.

Je nach Restaurant wird die Kleidung inszeniert, nobel im Nobeln, alternativ im Vegetarischen. Wenn die Inszenierung der Robe zunächst in der Kirche, dann im Theater oder in der Oper präsentiert wurde, so stellt diese Angewohnheit beim Essen Gehen eine gemütliche Atmosphäre her, wenn nicht gerade durch „All you can eat“ die Laune durch mittelmäßige Bauchprobleme auf der Toilette nachhaltig verdorben wird.

So etwas habe ich erlebt, auf einer weihnachtlichen Fahrt. Das Vier Sterne Hotel war ausgezeichnet und wurde wegen seiner großartigen Küche gelobt.

Das Wetter war schlecht, das Essen war gut.

Es wurde gegessen, morgens – mittags – abends – Mittags kredenzte die Küche eine gehaltvolle Vorsuppe, ein großes Mahl an Fleisch, Kartoffeln oder Nudeln und Gemüse mit einem abschließenden cremeartigen Nachtisch.

Abends wurden wir mit einem ausschweifenden Buffet, das keine Wünsche offenließ, verwöhnt. Nachmittags konnte man sich nebenbei an den hervorragenden zwölf Zentimeter hohen Sahnetorten beköstigen.

Am ersten Tag.

Am zweiten Tag stellte sich bei mir bereits ein leichtes Unbehagen im unteren Bauchbereich ein.

Am dritten Tag entwickelten sich daraus schmerzhafte Krämpfe.

Was oben rein gegangen war, kam nun nicht ordnungsgemäß unten wieder heraus. Verzweifelte Sitzungen auf der Toilette brachten keine Erleichterung. Meine Hosen gingen nicht mehr zu und ich musste sie mit einem Gürtel diesem Siebenmonatsbauch anpassen.

Im Fitnessraum des Hotels versuchte ich, meine Unverdaulichkeiten in Wallung zu bringen. Ohne Erfolg, denn in dem langweiligen Etablissement bestand der größte Teil der Geselligkeit - aus Essen.

Ich stopfte rein.

Dann kam das Weihnachtsessen, ein großartiges Buffet mit drei Hauptgerichten und einer Menge Zugehörigem. Es war lecker, sehr lecker, und ich musste alles probieren.

Aber durch Erfahrung nahm ich wenig und aß die Dekoration: - Orangenscheiben, Petersilie, Gurke. -

Silvester allerding wurde ein wahnsinniges Fünfgang Menü aufgetischt.

Eine Fischkreation, dreimal hintereinander phantasievoll zubereitetes Fleisch mit köstlichen Zugaben, wunderbar mundig.

Ich aß alles.

Beim Nachttischsorbet streikte ich.

Mir war übel. Mir war schlecht. Wie konnte das alles in einen einzigen Magen hineingehen? Ich beobachtete die anderen, aber keiner war grün anlaufen.

Auf meinem Zimmer wälzte ich mich auf dem Bett herum.

Ein Himmelreich für eine Wärmflasche!

Als um Zwölf Uhr die Böller krachten und Sekt, Gulaschsuppe und Berliner gereicht wurden, befand ich mich halbtot auf dem Klo und wünschte für das nächste Jahr einfache Kost und viel, viel Bewegung.

An einem Weihnachtsfest beschloss meine bessere Hälfte, Ente zu machen. Sie gelang, keine Frage, nur schwamm sie nach dem Braten in ein bis zwei Zentimetern Fett auf dem Blech herum. Der Koch war sicher, es müsse so sein und schüttete es nicht ab.

Wir aßen. Dann kotzte ich. Dann kotzte er.

Entledigt der quälenden Entenlast begnügten wir uns mit einem Wein.

Eine feuchtfröhliche Weihnacht.

Ich esse kein Fleisch mehr. Ich will nicht arme schutzlose Tiere wegen mir leiden lassen.

Nur ab und zu bewegt sich eine um mich herum schwirrende Fliege so aufdringlich nahe am Mund entlang, dann esse ich sie. Bei Wespen ist das schon schwieriger, denn sie wehren sich und gewinnen oft.

Unsere Esskultur, wenn man sie als Kultur bezeichnen kann, gehört wie vieles zu unserer Konsumkultur. Wir werden immer dicker und wundern uns.

In vielen Ländern der Erde kann man nicht aussuchen, WAS man essen will, sondern ist froh, DASS man etwas zu essen hat.

Das sollten wir bedenken.